Продажу алкоголя запретили в столице Тувы в период длинных майских праздников

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Власти Кызыла запретили продажу алкоголя в торговых точках с 1 по 10 мая. Для предприятий общепита мера носит рекомендательный характер. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.
"В соответствии с Законом Республики Тыва <…> запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла. Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе", – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в праздничные дни будет запрещено проносить алкогольные напитки на торжественные мероприятия.
В пресс-службе предупредили, что в разных районах города полиция будет проводить рейды для пресечения фактов незаконной продажи алкоголя.
23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.
Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.
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