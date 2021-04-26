В Кремле рассказали, как Путин проведет майские праздники

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что официальных мероприятий в майские праздники у Владимира Путина не запланировано. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств – это процессы, которые не знают выходных", – отметил Песков.

Ранее Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.

Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.

С инициативой сделать длинные майские выходные выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это бы понесло значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.