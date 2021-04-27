В "Трезвой России" предложили сократить продажу алкоголя в майские праздники

В столице Тувы Кызыле запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая. Местные власти пошли на этот шаг, чтобы в предстоящие праздничные дни обеспечить в городе безопасность и правопорядок. Разбираемся, нужно ли распространять такой подход в рамках всей страны.
Без тостов
В Кызыле с 1 по 10 мая запретили розничную продажу любой алкогольной продукции, в том числе пива. Ограничения будут действовать на все торговые точки, за исключением услуг общественного питания. Но и им власти города рекомендовали снять с продажи в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
Жителям Кызыла также запретили приносить любой алкоголь с собой на праздничные мероприятия в честь Дня Весны и Труда и Дня Победы. Для контроля за соблюдением ограничений власти города вместе с сотрудниками полиции будут проводить рейды для пресечения незаконной торговли спиртным, сообщили в пресс-службе мэрии.
Кызыл не единственный российский город, где в период праздников решили ограничить продажу горячительного. В Пермском крае подобный запрет будет действовать только 1 мая. За нарушение грозит административный штраф. Должностные лица заплатят в казну от 3 до 4 тысяч рублей, а юрлица могут получить штраф от 30 до 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе администрации Перми.
В Москве на сегодняшний день подобных решений нет. Согласно действующему законодательству, в столице продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00. Ограничения не распространяются только на заведения общественного питания.
Запрет эффективен?
Член Общественной палаты (ОП) РФ, глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 заявил, что ограничения на продажу алкоголя в длинные выходные являются эффективной мерой.
"В майские праздники ограничительные меры по продаже алкоголя должны быть более совершенными. В эти дни люди любят выезжать на пикники, дачи, шашлыки. И статистика показывает, что количество криминогенных эпизодов в майские праздники растет. Это говорит о том, что к вопросу нужно подходить более внимательно", – отметил Хамзаев.
По мнению Хамзаева, на праздники можно прибегнуть к введению федерального минимума объемов продаж алкоголя. При этом субъектам страны необходимо дать право самим определять, оставлять федеральную квоту или ужесточать ее. Решения в каждом регионе должны приниматься с учетом его особенностей и социальной обстановки, говорит глава "Трезвой России".
"Путь Кызыла очень важен и нужен для Кызыла и республики в целом. Я очень хорошо знаю работу властей в этом направлении, они ответственно подходят к этому вопросу. Потому что проблема с алкоголем там ярко выраженная. Но все регионы разные, для каждого могут быть разные решения", – считает член ОП.
При этом меру так называемого сухого закона по всей стране в майские праздники Хамзаев считает нерабочим механизмом.
Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с Москвой 24 признает, что полный запрет на продажу алкоголя в праздники вызовет волну негодования среди населения, его нельзя вводить.
"Если что-то делать, то только последовательно и логично. Необходимо проводить профилактику и больше внимания уделять культурным народным гуляньям, где алкоголь сам по себе не имеет такой актуальности. Если резким образом все просто запрещать, это эффективно работать не будет", – полагает он.
При этом эксперт поддерживает введение всевозможных ограничений продажи алкоголя в майские праздники. Среди таких мер нарколог выделил сокращение разрешенных на покупку спиртного часов. Кроме того, запрет на продажу горячительных напитков покупателям с несовершеннолетними детьми и нетрезвым лицам.