В "Трезвой России" предложили сократить продажу алкоголя в майские праздники

В столице Тувы Кызыле запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая. Местные власти пошли на этот шаг, чтобы в предстоящие праздничные дни обеспечить в городе безопасность и правопорядок. Разбираемся, нужно ли распространять такой подход в рамках всей страны.



Без тостов

В Кызыле с 1 по 10 мая запретили розничную продажу любой алкогольной продукции, в том числе пива. Ограничения будут действовать на все торговые точки, за исключением услуг общественного питания. Но и им власти города рекомендовали снять с продажи в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Жителям Кызыла также запретили приносить любой алкоголь с собой на праздничные мероприятия в честь Дня Весны и Труда и Дня Победы. Для контроля за соблюдением ограничений власти города вместе с сотрудниками полиции будут проводить рейды для пресечения незаконной торговли спиртным, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кызыл не единственный российский город, где в период праздников решили ограничить продажу горячительного. В Пермском крае подобный запрет будет действовать только 1 мая. За нарушение грозит административный штраф. Должностные лица заплатят в казну от 3 до 4 тысяч рублей, а юрлица могут получить штраф от 30 до 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

В Москве на сегодняшний день подобных решений нет. Согласно действующему законодательству, в столице продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00. Ограничения не распространяются только на заведения общественного питания.



Запрет эффективен?

Член Общественной палаты (ОП) РФ, глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 заявил, что ограничения на продажу алкоголя в длинные выходные являются эффективной мерой.

"В майские праздники ограничительные меры по продаже алкоголя должны быть более совершенными. В эти дни люди любят выезжать на пикники, дачи, шашлыки. И статистика показывает, что количество криминогенных эпизодов в майские праздники растет. Это говорит о том, что к вопросу нужно подходить более внимательно", – отметил Хамзаев.





Султан Хамзаев член ОП РФ, глава организации "Трезвая Россия" Я бы предложил на время майских праздников вдвое сократить объем продажи алкоголя. Это касается как розницы, так и других точек продаж. Это необходимо для того, чтобы более качественно защитить здоровье наших граждан.

По мнению Хамзаева, на праздники можно прибегнуть к введению федерального минимума объемов продаж алкоголя. При этом субъектам страны необходимо дать право самим определять, оставлять федеральную квоту или ужесточать ее. Решения в каждом регионе должны приниматься с учетом его особенностей и социальной обстановки, говорит глава "Трезвой России".

"Путь Кызыла очень важен и нужен для Кызыла и республики в целом. Я очень хорошо знаю работу властей в этом направлении, они ответственно подходят к этому вопросу. Потому что проблема с алкоголем там ярко выраженная. Но все регионы разные, для каждого могут быть разные решения", – считает член ОП.

При этом меру так называемого сухого закона по всей стране в майские праздники Хамзаев считает нерабочим механизмом.





Султан Хамзаев член ОП РФ, глава организации "Трезвая Россия" История это неоднократно доказывала. Когда государство уходит в риторику сухого закона, оно признается в своем бессилии – что ни профессионально, ни интеллектуально, ни административно ничего сделать не смогли. Не нужно впадать из крайности в крайность, я против таких мер.

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с Москвой 24 признает, что полный запрет на продажу алкоголя в праздники вызовет волну негодования среди населения, его нельзя вводить.

"Если что-то делать, то только последовательно и логично. Необходимо проводить профилактику и больше внимания уделять культурным народным гуляньям, где алкоголь сам по себе не имеет такой актуальности. Если резким образом все просто запрещать, это эффективно работать не будет", – полагает он.





Марат Сараев врач-нарколог, кандидат медицинских наук Население в один миг не перестанет употреблять алкоголь. Ну нет у некоторых людей другой способности расслабляться в праздничные дни. Они будут покупать контрафактный и суррогатный алкоголь.

При этом эксперт поддерживает введение всевозможных ограничений продажи алкоголя в майские праздники. Среди таких мер нарколог выделил сокращение разрешенных на покупку спиртного часов. Кроме того, запрет на продажу горячительных напитков покупателям с несовершеннолетними детьми и нетрезвым лицам.