Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

27 апреля, 18:36

Главная / Истории /

В "Трезвой России" предложили сократить продажу алкоголя в майские праздники

Дни трезвости. Нужен ли сухой закон в майские праздники
общество

В столице Тувы Кызыле запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая. Местные власти пошли на этот шаг, чтобы в предстоящие праздничные дни обеспечить в городе безопасность и правопорядок. Разбираемся, нужно ли распространять такой подход в рамках всей страны.

Без тостов

В Кызыле с 1 по 10 мая запретили розничную продажу любой алкогольной продукции, в том числе пива. Ограничения будут действовать на все торговые точки, за исключением услуг общественного питания. Но и им власти города рекомендовали снять с продажи в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Жителям Кызыла также запретили приносить любой алкоголь с собой на праздничные мероприятия в честь Дня Весны и Труда и Дня Победы. Для контроля за соблюдением ограничений власти города вместе с сотрудниками полиции будут проводить рейды для пресечения незаконной торговли спиртным, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кызыл не единственный российский город, где в период праздников решили ограничить продажу горячительного. В Пермском крае подобный запрет будет действовать только 1 мая. За нарушение грозит административный штраф. Должностные лица заплатят в казну от 3 до 4 тысяч рублей, а юрлица могут получить штраф от 30 до 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

В Москве на сегодняшний день подобных решений нет. Согласно действующему законодательству, в столице продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00. Ограничения не распространяются только на заведения общественного питания.

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Запрет эффективен?

Член Общественной палаты (ОП) РФ, глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 заявил, что ограничения на продажу алкоголя в длинные выходные являются эффективной мерой.

"В майские праздники ограничительные меры по продаже алкоголя должны быть более совершенными. В эти дни люди любят выезжать на пикники, дачи, шашлыки. И статистика показывает, что количество криминогенных эпизодов в майские праздники растет. Это говорит о том, что к вопросу нужно подходить более внимательно", – отметил Хамзаев.

Я бы предложил на время майских праздников вдвое сократить объем продажи алкоголя. Это касается как розницы, так и других точек продаж. Это необходимо для того, чтобы более качественно защитить здоровье наших граждан.
Султан Хамзаев
член ОП РФ, глава организации "Трезвая Россия"

По мнению Хамзаева, на праздники можно прибегнуть к введению федерального минимума объемов продаж алкоголя. При этом субъектам страны необходимо дать право самим определять, оставлять федеральную квоту или ужесточать ее. Решения в каждом регионе должны приниматься с учетом его особенностей и социальной обстановки, говорит глава "Трезвой России".

"Путь Кызыла очень важен и нужен для Кызыла и республики в целом. Я очень хорошо знаю работу властей в этом направлении, они ответственно подходят к этому вопросу. Потому что проблема с алкоголем там ярко выраженная. Но все регионы разные, для каждого могут быть разные решения", – считает член ОП.

При этом меру так называемого сухого закона по всей стране в майские праздники Хамзаев считает нерабочим механизмом.

История это неоднократно доказывала. Когда государство уходит в риторику сухого закона, оно признается в своем бессилии – что ни профессионально, ни интеллектуально, ни административно ничего сделать не смогли. Не нужно впадать из крайности в крайность, я против таких мер.
Султан Хамзаев
член ОП РФ, глава организации "Трезвая Россия"

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с Москвой 24 признает, что полный запрет на продажу алкоголя в праздники вызовет волну негодования среди населения, его нельзя вводить.

"Если что-то делать, то только последовательно и логично. Необходимо проводить профилактику и больше внимания уделять культурным народным гуляньям, где алкоголь сам по себе не имеет такой актуальности. Если резким образом все просто запрещать, это эффективно работать не будет", – полагает он.

Население в один миг не перестанет употреблять алкоголь. Ну нет у некоторых людей другой способности расслабляться в праздничные дни. Они будут покупать контрафактный и суррогатный алкоголь.
Марат Сараев
врач-нарколог, кандидат медицинских наук

При этом эксперт поддерживает введение всевозможных ограничений продажи алкоголя в майские праздники. Среди таких мер нарколог выделил сокращение разрешенных на покупку спиртного часов. Кроме того, запрет на продажу горячительных напитков покупателям с несовершеннолетними детьми и нетрезвым лицам.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать