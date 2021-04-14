В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу алкоголя в интернете

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты "Единой России" предложили штрафовать на сумму до полумиллиона рублей за рекламу алкоголя в интернете, следует из электронной базы Госдумы.
Авторы инициативы – депутаты Виталий Милонов и Владимир Афонский.
Законопроект предлагает введение ответственности за рекламу алкоголя в Сети. Для физлиц размер штрафа составит 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.
В пояснительной записке отмечается, что, хотя сейчас и действует запрет на продажу алкоголя в интернете, нелегальный рынок растет, а реклама беспрепятственно распространяется среди пользователей.
Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь только в спецмагазинах. Зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин отметил, что это способствует снижению потребления алкоголя из-за меньшей его доступности.
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