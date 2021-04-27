В Роспотребнадзоре не планируют запрещать продажу алкоголя на майские праздники

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Запрещать продажу алкоголя на майские праздники в Роспотребнадзоре не планируют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя", – говорится в сообщении.

Ранее продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках запретили власти Кызыла. Также для предприятий общественного питания данная мера там является рекомендательной.

23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Заработная плата сотрудников сохранится.

Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.