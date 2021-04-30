Ученые выяснили, как лишний вес влияет на тяжесть течения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Исследователи из Великобритании изучили связь между индексом массы тела (ИМТ) и характером течения COVID-19 у пациентов. Оказалось, что избыточный вес повышает риск развития тяжелой формы болезни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Ученые пришли к выводу, что среди людей, чей ИМТ равен или превышает 23, выше вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции и летального исхода. Для этого они проанализировали данные семи миллионов британцев, хранящиеся в медицинской базе QResearch. Каждое увеличение индекса на единицу увеличивает риск госпитализации на 5%, а лечения в интенсивной терапии – на 10%, говорится в исследовании.
Специалисты также установили, что влияние массы тела на форму COVID-19 характерно больше для молодых поколений. По словам руководителя исследования доктора Кармен Пьернас, после 80 лет связи между ИМТ и тяжестью течения болезни практически не наблюдается.
Ранее ученые из Британии и Швейцарии провели другое исследование. Они попытались выяснить, как коронавирус поражает мозг. В ходе эксперимента вирус проник в мозг лабораторных мышей спустя семь дней после инфицирования через обонятельную луковицу. Ученые предположили, что именно этот сценарий объясняет потерю вкуса и запаха у больных COVID-19.
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