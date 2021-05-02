Врачи дали советы по защите от заражения COVID-19 в майские праздники

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Врачи дали москвичам советы на майские праздники в области профилактики и защиты от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила врач-эпидемиолог, главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина, угроза заражения COVID-19 по-прежнему сохраняется, особенно в наиболее уязвимых группах граждан.

"...в майские праздники москвичам рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок в другой регион страны и посещений мест массового скопления людей", – отметила эксперт.

По словам эпидемиолога, в сложившейся ситуации также стоит избегать зарубежных курортов, особенно наиболее популярных. Наилучшим способом провести каникулы, считает Елагина, станет отдых в России в кругу семьи.

Специалист также отметила, что в период майских праздников уместно пройти вакцинацию. Прививочные пункты открыты не только в поликлиниках, но и в торговых центрах.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, в свою очередь, заявил, что при поездке в другие регионы стоит сократить число попутчиков. Кроме того, он напомнил о важности социальной дистанции и использования средств защиты.

В России на 1 мая выявили 9 270 новых случаев COVID-19. В Российской Федерации, таким образом, нарастающим итогом было зарегистрировано 4 814 558 случаев(+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.