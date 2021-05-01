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Общество

01 мая, 23:58

Более 870 тысяч заражений COVID-19 выявили в мире за сутки – ВОЗ

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Свыше 150,98 миллиона человек в мире заразились коронавирусом, количество зараженных за последние сутки увеличилось более чем на 870 тысяч, следует из официальных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.

Самое большое количество новых заражений – 48% от общего числа – пришлось на Юго-Восточную Азию, к которой относится Индия (419 456). Второе место занимает Северная и Южная Америка (219 805), третье – Европа (155 791).

США остается на первом месте среди стран по числу инфицирований – 31 948 761.

Число летальных случаев COVID-19 за последний день выросло более чем на 14,6 тысячи, а их общее количество превысило 3,17 миллиона.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России подтвердили 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В их числе было выявлено активно 1 318 эпизода заболевания (14,2%) без клинических проявлений.

В Москве подтверждено 3 208 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 737, в Московской области – 649, в Ростовской области – 228, в Нижегородской области – 166.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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