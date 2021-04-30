Аргентина продлила карантинные ограничения до 21 мая

17:15
Фото: ТАСС/EPA/Juan Ignacio Roncoroni
Правительство Аргентины приняло решение продлить действующие в стране карантинные ограничения по коронавирусу до 21 мая, заявил президент республики Альберто Фернандес. Об этом сообщает RT.
"Действующие меры сохранятся для всей страны до 21 мая", – сказал Фернандес.
Он отметил, что в Буэнос-Айресе и его пригородах продолжат действовать наиболее жесткие ограничения, в том числе комендантский час. Это связано с тем, что в столичном округе наблюдается критическая эпидемиологическая ситуация, пояснил президент.
Ранее власти Таиланда увеличили срок обязательного карантина для въезжающих в страну из-за границы до 14 дней. Как сообщил представитель правительственного центра по контролю за распространением коронавируса Тхависин Висануйотхин, решение связано с третьей волной COVID-19, которая началась в стране в первую неделю апреля.
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