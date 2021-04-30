Таиланд увеличил карантин для въезжающих в страну до 14 дней

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Власти Таиланда увеличили срок обязательного карантина для въезжающих в страну из-за границы до 14 дней, пишет газета Bangkok Post.

Как сообщил представитель правительственного центра по контролю за распространением коронавируса Тхависин Висануйотхин, решение связано с третьей волной коронавируса, которая началась в стране в первую неделю апреля.

Таким образом, ранее действовавшие предписания о сокращении карантина до семи дней для вакцинированных от COVID-19 и до 10 дней для лиц, не прошедших вакцинацию, отменяются.

По данным минздрава Таиланда, с 1 апреля по 24 апреля ежедневное число заболевающих COVID-19 в стране увеличилось более чем в 100 раз – с 26 до 2,8 тысячи человек.

Висануйотхин добавил, что в последние дни количество заболевающих снизилось до 1,8 тысячи человек в день, однако степень опасности распространения инфекции продолжает оставаться высокой.

Кроме того, вводится запрет на выезд из некоторых провинций без необходимости. Также запрещается обслуживание клиентов в заведениях общепита, проведение массовых мероприятий, закрываются фитнес-центры.

Государственным учреждениям предписано организовывать удаленную работу на срок не менее 14 дней. Частный бизнес тоже призвали по возможности следовать такому графику. Меры будут действовать с 1 мая.

В начале апреля Центр управления экономической ситуацией Таиланда (CESA) одобрил трехэтапный план открытия шести главных туристических провинций для вакцинированных путешественников.