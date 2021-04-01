Таиланд сократил карантин для путешественников с прививкой от COVID-19

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Для сделавших прививку от коронавируса власти Таиланда сократили карантин до одной недели при въезде в страну. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Также до 10 дней сокращен карантин и для остальных путешественников. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны Тани Санграта, подтвердить наличие прививки нужно будет сертификатом. В Таиланде разрешены семь вакцин, включая Sinovac, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer и Moderna.

К 1 июля в стране надеются полностью отменить для посетителей с прививками от COVID-19 карантин на острове Пхукет. В таком случае путешественникам придется провести там какое-то время перед тем, как им разрешат передвигаться по остальной части Таиланда.

Ранее сообщалось, что российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. По словам министра туризма страны Савваса Пердиоса, Россию переместят из "серой" в "красную" категорию стран. Лица, прибывающие из этих государств, должны за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.