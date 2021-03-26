Таиланд откроет Пхукет для привитых от коронавируса туристов с 1 июля

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Привитые от коронавируса туристы смогут посещать Пхукет без прохождения карантина с 1 июля, приводит заявление министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракана агентство Bloomberg.

Ранее деловое сообщество Пхукета заявило, что для открытия курорта необходимо привить от коронавируса не менее 70% жителей острова. Предложение было одобрено экономической комиссией под председательством премьер-министра страны Праюта Чан-Очи. Всего среди местного населения власти намерены распределить более 900 тысяч доз вакцины.

Если меры окажутся успешными, опыт Пхукета распространят на другие туристические регионы страны. По оценкам властей, открыть остальные курорты для привитых путешественников будет возможно в октябре.

Ранее в АТОР сообщили, что с июля для туристов откроется не только Пхукет, но и курортный остров Самуи, однако анонсированные правила пребывания на Самуи значительно строже.

С 1 апреля власти Таиланда намерены сократить срок карантина для прибывающих в страну с 14 до 10 дней. Лицам, находящимся на карантине, будет разрешено посещать в карантинных гостиницах бассейны и фитнес-залы, заказывать и приобретать продукты питания из магазинов и ресторанов, расположенных вне территории гостиницы.