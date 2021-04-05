Путешественникам на Пхукете предложат бесплатные перелеты и скидки в отелях

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Летом 2021 года иностранным туристам на Пхукете предложат продлить свой отдых. Им будут предоставлены скидки в отелях и бесплатные перелеты по стране, сообщает АТОР.

Отмечается, что министерство туризма и спорта Таиланда намерено предложить путешественникам из других стран, которые смогут посетить Пхукет с 1 июля, разные бонусы.

"С 1 июля у привитых от COVID-19 туристов, освобожденных от карантина, после десяти дней отдыха на Пхукете может возникнуть соблазн продлить свое пребывание в Таиланде, если мы сможем предоставить им бесплатные или льготные авиабилеты для авиапутешествия в другие провинции", – говорится в сообщении.

Одним из мест, куда с Пхукета смогут отправиться вакцинированные туристы, является остров Самуи. Кроме того, иностранцев также смогут пустить в Краби, Паттайю и Чиангмай.

Помимо этого, к проекту с большими скидками на перелеты может присоединиться и другой перевозчик, но при условии, что спрос у туристов на межрегиональные маршруты будет высоким. Такие меры способны привлечь 100 тысяч привитых путешественников в течение первых трех месяцев с момента запуска схемы "туристической песочницы" Пхукета.

Ранее сообщалось, что для сделавших прививку от коронавируса власти Таиланда сократили карантин до одной недели при въезде в страну.

Также до 10 дней сокращен карантин и для остальных путешественников. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны Тани Санграта, подтвердить наличие прививки нужно будет сертификатом.