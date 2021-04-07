Таиланд объявил план открытия своих курортов для привитых путешественников

Фото: AP Photo/Adam Schreck

Центр управления экономической ситуацией Таиланда (CESA) одобрил трехэтапный план открытия шести главных туристических провинций для вакцинированных путешественников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Управление по туризму Таиланда (TAT).

Отмечается, что для туристов откроют шесть основных провинций Таиланда, среди которых Пхукет, Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чиангмай. План предполагает трехэтапное ослабление карантина. Оно будет проходить вплоть до четвертого квартала 2021 года.

Первый этап сокращения карантина в стране проходит с апреля по июнь. Так, иностранцам с прививкой против коронавируса разрешено проходить карантин в утвержденных правительством отелях или других объектах. Кроме того, им можно покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе, а также самостоятельно покупать продукты в разрешенных магазинах и ресторанах на территории отелей, покидать их территорию по одобренным властями маршрутам. Второй этап запланирован на период с июля по сентябрь.

Ранее сообщалось, что для сделавших прививку от коронавируса власти Таиланда сократили карантин до одной недели при въезде в страну.

Также до 10 дней сокращен карантин и для остальных путешественников. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны Тани Санграта, подтвердить наличие прививки нужно будет сертификатом.

Кроме того, летом 2021 года иностранным туристам на Пхукете предложат продлить свой отдых. Им будут предоставлены скидки в отелях и бесплатные перелеты по стране.