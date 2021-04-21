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Москва 24

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В мире

07:51

Боливия может закупить новые партии "Спутника V" после начала производства в Аргентине

за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Боливии не исключают закупки дополнительных партий российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" после начала ее производства на территории Аргентины, заявил замминистра внешней торговли и интеграции Бенхамин Хуан Карлос Бланко. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки, начавшей производство российского препарата. В дальнейшем власти страны могут начать экспорт "Спутника V" в регионе.

"Для нас это большая радость, что братский аргентинский народ может производить вакцины, потому что это на пользу для всего региона. Трансфер технологий, который осуществляют Россия и Аргентина, позволит начать производство на нашем континенте, и у нас будет больший и лучший доступ к вакцинам", – сказал Бланко.

Он отметил, что такая возможность выглядит особенно важной на фоне несправедливой системы распределения вакцин в мире.

"Это возможность для Боливии получить вакцину "Спутник V" через Аргентину позднее, когда начнется производство. Это хорошая новость для нас, поскольку снижаются затраты на транспортировку", – подчеркнул Бланко.

19 апреля Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о вакцинации 3,8 миллиона россиян свидетельствуют о том, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.

Применение "Спутника V" ранее было одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список стран, использующих российский препарат, входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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