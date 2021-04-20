Вакциной против коронавируса "Спутник V" привиты уже около 10–11 млн человек – Гинцбург

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Российской вакциной от коронавируса "Спутник V" привито уже около 10–11 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора разработавшего вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

Он отметил, что если при счете вакцинированных пациентов учитывать и зарубежные страны, то количество может оказаться значительно больше.

Ранее он рассказал, что эффективность "Спутника V" может оказаться выше заявленных сейчас 97,6%.

19 апреля Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о вакцинации 3,8 миллиона россиян свидетельствуют о том, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.

По словам Гинцбурга, результаты анализа в очередной раз подтверждают эффективность препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции.