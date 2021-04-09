В России разработали вакцину против нескольких штаммов коронавируса

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи
Вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавируса, сейчас проходит доклинические исследования. Об этом руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью "Интерфаксу".
"Кроме векторной, нами фактически разработана новая технология, которая позволит вакцинировать человека таким образом, чтобы вызывать защитный иммунитет не к одному варианту, допустим, вируса – возбудителя COVID-19, а к четырем – пяти вариантам", – сказал Гинцбург.
Он отметил, что, если испытания окажутся успешными, исчезнет необходимость в разработке и использовании нескольких вакцин.
Глава центра обратил внимание на то, что разработки поддерживает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал об исследовании вакцины, защищающей одновременно от гриппа и коронавируса. В случае успеха на рынке появится препарат, которым будет возможно вакцинировать население ежегодно сразу от двух инфекций.
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