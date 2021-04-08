Единую вакцину от гриппа и COVID-19 начали исследовать на животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сейчас исследуют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

Он отметил, что исследования имеют важное значение. В случае успеха на рынке появится препарат, которым будет возможно вакцинировать население ежегодно сразу от двух инфекций.

В ходе интервью Максютов также объяснил принцип вакцинации "ЭпиВакКороной". Он отметил, что это однокомпонентный препарат, который необходимо вводить двукратно с интервалом в 21 день.

Эксперт обратил внимание, что около 10% людей нечувствительны к вакцинам от коронавирусной инфекции. По его словам, на формирование полноценного иммунитета после прививки может влиять много факторов.