Единую вакцину от гриппа и COVID-19 начали исследовать на животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сейчас исследуют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.
Он отметил, что исследования имеют важное значение. В случае успеха на рынке появится препарат, которым будет возможно вакцинировать население ежегодно сразу от двух инфекций.
В ходе интервью Максютов также объяснил принцип вакцинации "ЭпиВакКороной". Он отметил, что это однокомпонентный препарат, который необходимо вводить двукратно с интервалом в 21 день.
Эксперт обратил внимание, что около 10% людей нечувствительны к вакцинам от коронавирусной инфекции. По его словам, на формирование полноценного иммунитета после прививки может влиять много факторов.
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