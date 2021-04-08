В "Векторе" рассказали о людях, нечувствительных к вакцинам

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Около 10% людей являются нечувствительными к вакцинам от коронавирусной инфекции, заявил директор Центра "Вектор" Ринат Максютов. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, на формирование полноценного иммунитета после прививки может влиять много факторов.
"Все зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы. В популяции всегда есть около 10% населения, которые не реагируют (в плане формирования иммунитета) на любые вакцины. Не только против COVID-19, но и против других заболеваний", – отметил он.
По словам Максютова, в инструкции к "ЭпиВакКороне", как и к другим отечественным вакцинам, говорится, что защитный титр антител неизвестен, как и продолжительность иммунитета. Он подчеркнул, что нужно дождаться окончания и результатов пострегистрационных исследований, чтобы узнать защитный титр антител.
Ранее Центр "Вектор" объявил о завершении исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах. Их результаты оказались положительными, у пожилых участников отсутствовали нежелательные реакции.
По словам и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяны Непомнящих, иммунитет после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться, предположительно, в течение года.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" – как препараты, обладающие высокой эффективностью. При этом она отметила, что вакцины работают по разному принципу.
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