Роспотребнадзор передал Белоруссии несколько сотен доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии образцы новой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину (образцы вакцины. – Прим. ред.) "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения республики. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", – заявила Попова.

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что Белоруссии передано несколько сотен доз вакцины и 1,5 тысячи тест-систем. Министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич выразил уверенность, что препарат поможет Минску в комплексном противодействии коронавирусу.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.

