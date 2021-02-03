Роспотребнадзор передал Белоруссии несколько сотен доз вакцины "ЭпиВакКорона"

17:34
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии образцы новой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" и тест-систему для выявления инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину (образцы вакцины. – Прим. ред.) "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения республики. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", – заявила Попова.
В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что Белоруссии передано несколько сотен доз вакцины и 1,5 тысячи тест-систем. Министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич выразил уверенность, что препарат поможет Минску в комплексном противодействии коронавирусу.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.
"Это наш город": почти 175 тыс москвичей старше 60 лет привились от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: