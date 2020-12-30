Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила первые две российские вакцины от коронавируса.
Она рассказала, что препараты "Спутник V" Центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" зарегистрированы и одобрены к использованию, и отметила их качество.
"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та, и другая", – приводит РИА Новости слова вице-премьера.
Специалист объяснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.
По словам Голиковой, российские вакцины не показали негативных эффектов. При этом вице-премьер отметила важность отказа от алкоголя при вакцинации. Она объяснила это тем, что организму потребуются силы для адаптации к прививке.
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