Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила первые две российские вакцины от коронавируса.

Она рассказала, что препараты "Спутник V" Центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" зарегистрированы и одобрены к использованию, и отметила их качество.

"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та, и другая", – приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Специалист объяснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.

По словам Голиковой, российские вакцины не показали негативных эффектов. При этом вице-премьер отметила важность отказа от алкоголя при вакцинации. Она объяснила это тем, что организму потребуются силы для адаптации к прививке.

