В РФПИ допустили введение COVID-паспортов в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что вакцинные паспорта для привившихся от COVID-19 могут появиться в мире в 2021 году.

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно", – сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в частности, COVID-паспорта потребуются туристам. Дмитриев добавил, что "вакцинированные люди несут гораздо меньше риска", поэтому такие документы "станут частью нашей жизни в следующем году".

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее рассказал, что привитые от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг.