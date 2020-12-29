Голикова рассказала, что россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19.

"Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале, мы надеемся, что именно так и будет", – сказала вице-премьер РИА Новости.

По ее словам, вторая вакцина от коронавируса в небольших партиях – порядка 30 тысяч – уже вышла в гражданский оборот. Минздравом РФ зарегистрированы вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Поставки в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

Еще одна – цельновирионная вакцина – находится в разработке. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств. При этом он способен вызывать иммунную реакцию. Регистрация препарата ожидается в феврале 2021 года.

На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал". Над созданием вакцины также работают несколько научно-исследовательских институтов.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что 92 процента вакцинированных "Спутником V" получат абсолютную защиту от коронавируса.