Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны не могут распространять вакцину "Спутник V" до тех пор, пока российский производитель не подаст заявку в европейские органы на регистрацию препарата. Об этом французский лидер рассказал в интервью телеканалу TF 1.
По словам Макрона, решение об использовании "Спутника V" носит исключительно научный характер.
"Мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности", – подчеркнул Макрон.
Он отметил, что публикации научного журнала Lancet о высокой эффективности российского препарата внушают доверие. Макрон пообещал, что после подачи заявления российским разработчиком оно будет рассмотрено в кратчайшие сроки.
"В зависимости от результатов и доказательств мы ее (вакцину. – Прим. Ред.) утвердим или нет", – пояснил французский президент.
Макрон подтвердил, что разделяет позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу о российской вакцине. Он добавил, что несколько недель назад принял решение направить в Россию научную миссию для переговоров.
"Переговоры были позитивными", – заключил Макрон.
Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса.
Ранее в Германии озвучили условие для производства российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Сообщалось, что для производства на территории ЕС российский препарат должен получить допуск в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).
По итогам испытаний эффективность "Спутника V" составила почти 92%
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