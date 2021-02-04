В "Векторе" рассказали об иммунитете после прививки "ЭпиВакКороной"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунитет после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохранятся, предположительно, в течение года. Об этом заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих на круглом столе на тему "Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения".
"Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Также она рассказала, что буквально несколько дней назад специалисты завершили пострегистрационные клинические исследования препарата на добровольцах старше 60 лет.
"Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, не было сильных нежелательных явлений", – сказала Непомнящих.
Она добавила, что "в большинстве своем люди либо не жаловались, либо жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции".
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.
Специалист объяснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.
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