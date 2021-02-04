"Вектор" завершил исследования "ЭпиВакКороны" на людях старше 60 лет

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Центр "Вектор" закончил исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах. Результаты положительные, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. заместителя гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяну Непомнящих.

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, в случае с COVID-19 это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь", – объяснила Непомнящих.

Как отметила представитель компании, у пожилых участников отсутствовали нежелательные реакции.

"В большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции", – сказала она.

Ранее в "Векторе" рассказали об иммунитете после прививки "ЭпиВакКороной".