В "Векторе" объяснили принцип вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора
Вакцину "ЭпиВакКорона" необходимо вводить дважды, но ее компоненты не отличаются по составу. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день", – заявил он.
Специалист добавил, что вакцинация препаратом, требующим многократного введения, – ситуация не уникальная. В национальном календаре прививок такие вакцины уже были.
Также Максютов обратил внимание на то, что "ЭпиВакКорона" подходит для ревакцинации.
Ранее эксперт рассказал, что "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. Он отметил, что после прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.
С 29 марта препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. До этого россиян прививали препаратом "Спутник V".
Вакцина "ЭпиВакКорона" оказалась эффективна против "британского" штамма COVID-19
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