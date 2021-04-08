В "Векторе" объяснили принцип вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Вакцину "ЭпиВакКорона" необходимо вводить дважды, но ее компоненты не отличаются по составу. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день", – заявил он.

Специалист добавил, что вакцинация препаратом, требующим многократного введения, – ситуация не уникальная. В национальном календаре прививок такие вакцины уже были.

Также Максютов обратил внимание на то, что "ЭпиВакКорона" подходит для ревакцинации.

Ранее эксперт рассказал, что "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. Он отметил, что после прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.

С 29 марта препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. До этого россиян прививали препаратом "Спутник V".