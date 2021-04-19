Гинцбург прокомментировал данные об эффективности "Спутника V"

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Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" может оказаться выше заявленных сейчас 97,6%, сообщил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

19 апреля Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о вакцинации 3,8 миллиона россиян свидетельствуют о том, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.

"Реальная эффективность вакцины "Спутник V" может быть даже выше, чем демонстрируют существующие результаты нашего анализа, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза", – отметил Гинцбург.

Он заключил, что результаты анализа в очередной раз подтверждают эффективность препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

В начале апреля Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало тест-систему для выявления любых обнаруженных в России штаммов коронавируса. Обнаружение вирусов определяется с помощью набора реагентов.