В Турции опровергли сообщения об одобрении производства "Спутника V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Турции продолжаются испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", но об одобрении производства препарата в стране говорить рано. Об этом сообщил член научного совета при министерстве здравоохранения Турции по COVID-19 Афшин Эмре Кайыпмаз.

Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство "Спутника V".

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил", – пояснил Кайыпмаз РИА Новости.

Он добавил, что связался с изданием и ему пообещали убрать новость с сайта.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По словам председателя Европейского совета, ЕС стремится стать самым крупным производителем вакцин в мире.

Применение "Спутника V" ранее было одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список стран, использующих российский препарат, входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.