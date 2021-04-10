В Евросовете признали разногласия в ЕС по вопросу возможных поставок "Спутника V"

14:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает газета Handelsblatt.
По словам председателя Европейского совета, ЕС стремится стать самым крупным производителем вакцин в мире.
"Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе "Спутника V" есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран - членов ЕС", – уточнил Мишель.
Он также добавил, что решение можно найти в увеличении производства препарата в ЕС, а также оперативных поставках. На данный момент поставлено 112 миллионов доз, в ближайшее время прибудут новые партии, заключил глава Европейского совета.
Ранее вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" имеет в стране высокопоставленных врагов.
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