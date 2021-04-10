Вице-премьер Словакии назвал "Спутник V" оружием гибридной войны в стране

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Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" имеет в стране высокопоставленных врагов.

В эфире телеканала ТА-3 он указал, что вакцину использовали как инструмент гибридной войны, чтобы снять с его поста главы правительства, а также уволить министра здравоохранения Марека Крайча.

Последний в начале марта дал согласие на использование "Спутника V" в стране. Сам Матович инициировал закупку незарегистрированного в ЕС препарата. 30 марта он вынужденно оставил кресло премьера.

Матович подчеркнул, что "Спутник V" является чрезвычайно качественной вакциной и ее поставка в Словакию должна была ускорить процесс вакцинации жителей республики на 40 процентов.

8 апреля вице-премьер в Москве обсудил с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым поставки вакцины в Словакию.

Он указал, что российская потребовала вернуть поступившую в страну 1 марта партию. "Она будет использована там, где ее хотят получить. Это, к слову сказать, 59 стран", – отметил Матович.

По словам вице-премьера, это произошло из-за того, что словацкий регулятор доверил провести экспертную оценку вакцины незарегистрированной лаборатории.

"Итоги, которые представила эта незарегистрированная лаборатория, взбудоражили весь мир и нанесли огромный удар по репутации "Спутника V", – констатировал Матович.

В РФПИ ранее отметили, что словацкий регулятор ведет кампанию по дискредитации российского препарата, намеренно распространяя ложную информацию о "Спутнике V".