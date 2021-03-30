Премьер Словакии ушел в отставку

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Премьер Словакии Игорь Матович подал в отставку вместе со всем составом правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Словакии Зузана Чапутова уже поручила главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство.

Причиной отставки стал правительственный кризис, в связи с которым три лидера коалиционных партий страны потребовали от Матовича передать пост премьера своему однопартийцу Хегеру. Экс-премьер согласился с этими требованиями и заявил, что готов возглавить министерство финансов Словакии.

Позже лидеры других партий согласились с таким вариантом выхода из сложившейся ситуации, а ушедшие в отставку министры выразили готовность вернуться на свои места.

Глава Минэкономики и лидер партии "Свобода и солидарность" ранее охарактеризовали первый год работы Матовича как хаос. Они заявили, что ему не хватает необходимых способностей и навыков. Разногласия копились до тех пор, пока Матович не обеспечил поставку партии российской вакцины от коронавируса, не поставив об этом в известность ни партнеров, ни самого президента страны.

"Хегер – совсем другой человек. Спокойный, уравновешенный, склонный к командной работе. Так что смена во главе кабмина должна принести хорошие результаты", – рассказал экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

По его мнению, хаотичность и импульсивность Матовича существенно мешали работе правительства.

Ранее глава Минздрава Словакии покинул пост на фоне правительственного кризиса. Решение уйти в отставку он принял накануне.