Глава Минздрава Словакии покинул пост на фоне правительственного кризиса

12 марта, 19:39
Фото: depositphotos/ kruwt
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я уважаю ваш человеческий вклад, но также считаю, что политическая ответственность является частью мандата, который вы получили", – говорилось в заявлении президента. Руководить ведомством временно будет министр финансов Эдуард Хегер.
Решение уйти в отставку Крайчи принял накануне для преодоления правительственного кризиса, который связан с напряженной ситуацией на фоне COVID-19.
"Две младшие партии по правящей коалиции условием сохранения в составе правительства назвали мою отставку", – объяснил он.
Ранее премьер Словакии исключил отказ от "Спутника V". После поставки российского препарата в Словакию глава МИД страны Иван Корчок назвал российскую вакцину инструментом гибридной войны.
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