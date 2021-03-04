МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче РФ Закарпатья за "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье в обмен на российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает "Газета.ру".

Корчок подчеркнул, что 4 марта провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины", – уточнил глава МИД Словакии.

Ранее министерство иностранных дел Украины потребовало официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за слова о передаче Закарпатья России.

Позднее в украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему передали протест по причине некорректных высказываний премьер-министра страны.

1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщал премьер-министр страны.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.