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Политика

03 марта, 23:59

МИД Украины потребовал извинений от премьера Словакии за шутку о передаче РФ Закарпатья

политика

Фото: POOL/ТАСС/OLIVIER HOSLET

МИД Украины потребовал официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о передаче Закарпатья России. Об этом пишет РИА Новости.

Матович во время интервью словацкому радио Express в шутку предложил обменять украинскую область на вакцину от COVID-19.

Слова премьера Словакии вызвали скандал. Позднее в украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему передали протест по причине некорректных высказываний премьер-министра страны.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", – говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В сообщении добавляется, что украинский посол Юрий Мушка совершил демарш по данному вопросу в МИД Словакии.

1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщал премьер-министр страны.

В Словакию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса

Ранее Матович раскритиковал правительство за отказ от закупки "Спутника V". Он задавался вопросом, почему кабмин не позволял своим гражданам свободно решать в вопросе вакцины.

28 февраля стало известно, что президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Он заявил, что согласовал это с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

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