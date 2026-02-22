График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 14:30

Происшествия

В ФСБ указали на британский след в деле о покушении на генерала Алексеева

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стали спецслужбы Украины, также заметен британский след. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как он отметил, уже практически определены все участники и заказчики, задержаны некоторые лица, которые имеют к этому отношение.

"Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб", – указал глава ФСБ.

Бортников сообщил, что служба опубликует новые сведения о расследовании дела, если они будут.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия не забудет и не простит покушение на генерала. При этом говорить о возможном ответе Киеву пока нецелесообразно, добавил директор ФСБ.

"Но мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда и не простим", – сказал он.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Правоохранители установили, что исполнителем был Любомир Корба, а его пособником – Виктор Васин.

Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве, а в августе 2025 года был заброшен в Россию. Он установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения Корба проник в жилое здание, дождался генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Алексеев был госпитализирован. По данным СМИ, он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Корба был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию 8 февраля. В тот же день в Москве арестовали Васина. Оба фигуранта признали свою вину.

10 февраля был задержан еще один соучастник покушения. Им оказался сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия.

"Новости дня": задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

