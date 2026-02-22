Два человека, включая ребенка, погибли на пожаре в Пермском крае

Фото: МАХ/"МЧС Пермского края"

Два человека, включая ребенка, погибли в результате пожара в Пермском крае. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в поселке Затон. Жилой дом площадью 200 квадратных метров сгорел полностью.

Тела погибших спасатели обнаружили при разборе завалов. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее возгорание произошло в двухквартирном жилом доме села Тубинск в Идринско-Краснотуранском округе Красноярского края. В результате происшествия погибли трое мужчин. Еще три человека получили травмы.

Пожар был ликвидирован на площади 64 квадратных метра. Для его тушения были задействованы 7 человек и 2 единицы спецтехники.

