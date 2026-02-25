Форма поиска по сайту

25 февраля, 03:54

Политика
Депутат Полуянова: средний размер соцпенсий составит 16,5 тысячи рублей с 1 апреля

В Госдуме назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Средний размер социальных пенсий в России составит 16 590 рублей с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Наталию Полуянову.

С 1 апреля соцпенсии проиндексируют на 6,8%. Увеличение выплат превысит текущий уровень инфляции. Данная мера направлена на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

"Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью", – напомнила Полуянова.

С 1 марта в беззаявительном режиме также будет увеличена пенсия для граждан, чей 80-летний юбилей пришелся на февраль. Фиксированная выплата к страховой пенсии для них будет автоматически удвоена.

В Госдуме призвали проводить индексацию пенсий в России каждые три месяца. По мнению парламентариев, это позволит поспевать за инфляцией. Кроме того, в ГД предложили ввести 13-ю пенсию перед Новым годом.

В России предложили отправлять бесплатные СМС-сообщения о начислении пенсии

политикаобщество

