График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 12:15

Общество
Главная / Новости /

Депутат Говырин: средняя пенсия у неработающих в РФ в 2026 году превысила 25 тыс рублей

В Госдуме озвучили среднюю пенсию работающих и неработающих россиян

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

На 1 января 2026 года у работающих пенсионеров средняя пенсия составила 23 279 рублей, у неработающих – 25 678 рублей. Об этом депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT.

Средний размер назначенных пенсий составил 25 254,53 рубля. Максимальное среднее значение зафиксировано в Центральном федеральном округе и составило 25 484 рубля.

По словам депутата, конкретная сумма пенсии зависит от вида пенсионного обеспечения и индивидуальных параметров расчета. В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составила 156,76 рубля, фиксированная выплата к страховой пенсии – 9 584,69 рубля. Индексация страховых пенсий с 1 января проведена на 7,6%.

Он уточнил, что социальные пенсии повышаются ежегодно с 1 апреля и привязаны к росту прожиточного минимума пенсионера. Если совокупное материальное обеспечение ниже прожиточного минимума в регионе, применяется федеральная или региональная социальная доплата.

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

Читайте также


общество

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика