Депутат Говырин: средняя пенсия у неработающих в РФ в 2026 году превысила 25 тыс рублей

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

На 1 января 2026 года у работающих пенсионеров средняя пенсия составила 23 279 рублей, у неработающих – 25 678 рублей. Об этом депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT.

Средний размер назначенных пенсий составил 25 254,53 рубля. Максимальное среднее значение зафиксировано в Центральном федеральном округе и составило 25 484 рубля.

По словам депутата, конкретная сумма пенсии зависит от вида пенсионного обеспечения и индивидуальных параметров расчета. В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составила 156,76 рубля, фиксированная выплата к страховой пенсии – 9 584,69 рубля. Индексация страховых пенсий с 1 января проведена на 7,6%.

Он уточнил, что социальные пенсии повышаются ежегодно с 1 апреля и привязаны к росту прожиточного минимума пенсионера. Если совокупное материальное обеспечение ниже прожиточного минимума в регионе, применяется федеральная или региональная социальная доплата.

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.