"Додо Пицца" в Челябинске начала принимать посетителей с животными

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Оксана Король

Заведение сети "Додо Пицца" в Челябинске после инцидента с увольнением курьера начало принимать посетителей с питомцами, передает РИА Новости.

Сотрудница пиццерии уточнила, что в настоящее время специальных условий для питомцев в зале нет, однако в дальнейшем планируется их предусмотреть. Сейчас животные могут находиться рядом с посетителями у столика.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудник "Додо Пиццы" в Челябинске накрыл одеялом собаку Додобоню, которая жила около филиала. После этого мужчину уволили и внесли в черный список.

Основатель сети Федор Овчинников пообещал разобраться в ситуации с увольнением сотрудника. По его словам, во все заведения "Додо Пиццы" в России можно будет приводить домашних животных. Они станут pet-friendly.

Он добавил, что компания возьмет на себя расходы на содержание собаки. Животное может навсегда остаться в приюте.