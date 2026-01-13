Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 14:16

Общество

В ТРЦ "Авиапарк" отказались от сеток для ловли птиц

Видео: телеграм-канал "Мурена Настя"

В ТРЦ "Авиапарк" отказались от использования защитных сеток для птиц, сообщили в телеграм-канале ТЦ.

В сообщении указано, что команда торгового центра продолжает изучать альтернативные методы для того, чтобы предотвращать попадание птиц в здание без вреда для их здоровья.

"Наша задача – обеспечить комфорт и безопасность как для гостей, так и для окружающей городской среды", – подчеркнули представители ТЦ.

Они также поблагодарили всех за внимание к данной ситуации. Все конструкции были полностью демонтированы.

Ранее в телеграм-каналах распространились видеозаписи с фуд-корта центра, на которых были запечатлены запутавшиеся в ловушке птицы. Пользователи обвинили "Авиапарк" в жестоком обращении с пернатыми. Однако представители торгового центра указывали, что попавшие в сети птицы не умирают, по вечерам их выпускают на волю.

Читайте также


обществогород

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика