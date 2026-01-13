В ТРЦ "Авиапарк" отказались от сеток для ловли птиц

В ТРЦ "Авиапарк" отказались от использования защитных сеток для птиц, сообщили в телеграм-канале ТЦ.

В сообщении указано, что команда торгового центра продолжает изучать альтернативные методы для того, чтобы предотвращать попадание птиц в здание без вреда для их здоровья.

"Наша задача – обеспечить комфорт и безопасность как для гостей, так и для окружающей городской среды", – подчеркнули представители ТЦ.

Они также поблагодарили всех за внимание к данной ситуации. Все конструкции были полностью демонтированы.

Ранее в телеграм-каналах распространились видеозаписи с фуд-корта центра, на которых были запечатлены запутавшиеся в ловушке птицы. Пользователи обвинили "Авиапарк" в жестоком обращении с пернатыми. Однако представители торгового центра указывали, что попавшие в сети птицы не умирают, по вечерам их выпускают на волю.

