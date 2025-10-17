В Москве назначен штраф владельцу игровой комнаты с мальтипу

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве назначен штраф владельцу игровой комнаты "Терапия пушистиками" с щенками породы мальтипу в ТЦ "РИО" Дмитровка. Об этом РБК Life сообщили в Роспотребнадзоре.

Как заявило надзорное ведомство, была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой специалисты выявили нарушения санитарного законодательства.

В отношении ИП Навасардяна Давида Армановича был составлен протокол об административном нарушении и назначено наказание в виде штрафа по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Сумма штрафа не указана.

Согласно открытым данным, за подобное нарушение грозит предупреждение или штраф на граждан от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 500 до 1 тысячи рублей, на юрлиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после жалоб на игровую комнату от посетителей торгового центра. Сообщалось, что на собак нет документов, а также отсутствуют сведения о вакцинации. Очевидцы отмечали плохие санитарные условия – собаки пахли мочой и фекалиями, в доступе не было воды.