Трамп призвал правительство Кубы пойти с ним на сделку

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил о кардинальном изменении политики в отношении "Венесуэла-Куба". Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что Вашингтон положил конец многолетней практике, при которой Куба, по его утверждению, существовала за счет масштабных поставок нефти и финансовых средств из Венесуэлы.

"Эпоха нефтяных и денежных потоков из Венесуэлы на Кубу завершена. Отныне – ноль!" – подчеркнул Трамп.

В своем обращении американский лидер охарактеризовал прежние отношения между двумя странами как систему "вымогательства", которую, как он заявил, администрации Белого дома удалось остановить.

Также Трамп обратился к кубинскому руководству с публичным призывом, предложив "не упустить момент" и согласиться на "сделку" с Соединенными Штатами. В качестве обоснования такого шага президент США указал на изменение роли Венесуэлы в регионе.

По словам американского лидера, Каракас больше не нуждается в защите со стороны Кубы, так как эту функцию на себя возьмет "сильнейшая армия мира" – Вооруженные силы США.

Ранее Трамп заявил, что Куба и ее правительство близки к экономическому краху из-за отсутствия доходов. По его мнению, страна имеет большие проблемы и "висит на волоске".

В ответ на это президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что его страна является свободной, независимой и суверенной. Он подчеркнул, что никто не диктует государству, что делать.