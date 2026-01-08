Трамп заявил, что Куба "висит на волоске"

Фото: 123RF.com/algisb

Куба имеет большие проблемы и она "висит на волоске", заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

У американского лидера спросили, пришло ли время усилить давление на Кубу, на что Трамп заявил, что вряд ли можно оказать еще большее давление, кроме как прийти туда и "повзрывать там все".

Также президент Штатов указал, что от действий на мировой арене его ограничивают лишь его собственная мораль и разум.

"Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям", – цитирует Трампа ТАСС.

Президент США ранее уже заявлял, что Куба и ее правительство близки к падению из-за отсутствия доходов. При этом госсекретарь США Марко Рубио не исключал, что власти островного государства могут стать следующей целью американской администрации после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так как они представляют собой огромную проблему для Вашингтона.

