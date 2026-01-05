Трамп считает, что Куба близка к падению

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Куба и ее правительство близки к падению из-за отсутствия доходов. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Думаю, вы видите, что Куба готова пасть. Куба выглядит так, будто готова пасть. Я не знаю, как они будут держаться, и будут ли", – приводит ТАСС слова Трампа.

Глава США заявил, что власти Кубы получали все доходы от нефти Венесуэлы, однако сейчас этот поток прекратился. Трамп также усомнился, что США нужно предпринимать какие-либо силовые действия против Кубы.

"Я думаю, она просто падет. Я не думаю, что нам нужны какие-то действия, похоже, что она просто падет", – заключил он.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

Во время операции американские силы захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позднее Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Журналисты писали, что в скором времени президента Венесуэлы отправят в федеральный изолятор в Бруклине.