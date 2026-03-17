17 марта, 22:25

Патриарх Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет в клинике в Тбилиси. Об этом сообщил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири, передает РИА Новости.

Он был госпитализирован утром во вторник, 17 марта. По словам врача, в клинику его доставили с желудочным кровотечением. Как рассказал глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе, причиной смерти стали легочная, почечная и сердечная недостаточности.

По словам руководителя службы по связям с общественностью патриархии Андрии Джагмаидзе, тело патриарха для прощания будет доставлено в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду, 18 марта.

Илия II родился в 1933 году. В 1977-м его избрали на престол. Он обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. В 1960 году Илия II успешно защитил сочинение "История Иверского монастыря на Афоне", после чего получил степень кандидата богословия.

В 2017 году его прооперировали в Берлине после воспаления желчного пузыря. Тогда же появилась информация о его возможном отравлении. После этого в аэропорту Тбилиси задержали руководителя службы по управлению имуществом патриархии и директора медицинского центра святых Иоакима и Анны протоиерея Георгия Мамаладзе.

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

