Патриарх Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет в клинике в Тбилиси. Об этом сообщил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири, передает РИА Новости.

Он был госпитализирован утром во вторник, 17 марта. По словам врача, в клинику его доставили с желудочным кровотечением. Как рассказал глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе, причиной смерти стали легочная, почечная и сердечная недостаточности.

По словам руководителя службы по связям с общественностью патриархии Андрии Джагмаидзе, тело патриарха для прощания будет доставлено в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду, 18 марта.

Илия II родился в 1933 году. В 1977-м его избрали на престол. Он обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. В 1960 году Илия II успешно защитил сочинение "История Иверского монастыря на Афоне", после чего получил степень кандидата богословия.

В 2017 году его прооперировали в Берлине после воспаления желчного пузыря. Тогда же появилась информация о его возможном отравлении. После этого в аэропорту Тбилиси задержали руководителя службы по управлению имуществом патриархии и директора медицинского центра святых Иоакима и Анны протоиерея Георгия Мамаладзе.

