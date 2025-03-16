16 марта, 10:54Общество
Умер духовник главы РПЦ старец Илий
Фото: ТАСС/Яковлева Анастас
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрит Илий ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом говорится в телеграм-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря "Оптина пустынь".
Отмечается, что последние дни старец провел в Предтеченском скиту "Оптиной пустыни".
Отпевание священника состоится 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек.
Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов его назначили духовником в "Оптину пустынь", в которой проходили восстановительные работы после 65-летнего запустения.