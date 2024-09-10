"КП": умер сыгравший священника в мюзикле "Нотр-Дам де Пари" актер Александр Голубев

Фото: mosoperetta.ru

Актер Александр Голубев, сыгравший священника в мюзикле "Нотр-Дам де Пари", скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на окружение артиста.

По словам коллег актера, возможной причиной смерти стало заражение крови. Голубева госпитализировали в больницу, где ему провели небольшую операцию. Однако после этого он впал в кому. Более подробная информация на данный момент неизвестна.

Голубев родился 7 февраля 1967 в Москве. В 1994-м он окончил ГИТИС, а уже в 1995 году актер был зачислен в труппу Московского театра оперетты. Артист играл в таких спектаклях, как "Метро", "Греховодник", "Женихи" и "Девичий переполох".

Кроме того, в 1986 году он начал карьеру в кино. Голубев дебютировал в эпизодической роли в фильме "Аэропорт со служебного входа". В дальнейшем он появлялся в картинах "Небеса обетованные", "Железный занавес", "Золотая теща", а также "День выборов" и сериале "Интерны".