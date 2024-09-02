Умер актер из "Знахаря" и культовой комедии "Ва-банк" Корчаровский

Фото: кадр из фильма "Потом наступит тишина"; режиссер – Януш Моргенштерн; производство – "Сирена"

Умер польский актер театра и кино Эугениуш Корчаровский. О кончине отца сообщила его дочь Наталья, передает Life.ru.

Актер ушел из жизни в возрасте 87 лет. Причины смерти не уточняются.

Эугениуш Корчаровский родился в 1937 году во Львове. В 1963 году он окончил Академию драматического искусства в Кракове. Его карьера началась в театрах Лодзи, включая театр имени Ярача и Новый театр. В кино он начал сниматься с 1964 года.

Известность он получил благодаря комедии Махульского "Ва-банк", а также нескольких советско-польских и советских фильмов, таких как "От Буга до Висл", "Красный цвет папоротника". Среди других значимых проектов можно выделить "Четыре танкиста и собака", "Ставка больше, чем жизнь" и "Знахарь".