Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Вячеслав Гилинов

Фото: телеграм-канал "Театр Гоголя"

Российский актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни, сообщил в своем официальном телеграм-канале Театр Гоголя.

Заслуженный артист России ушел из жизни 2 августа. Причина его смерти в публикации не указана.

Гилинов служил в театре с 1961 года. Актер приобрел известность после различных киноработ. В частности, он сыграл в таких популярных сериалах, как "Кухня", "Моя прекрасная няня" и "Детективы".

