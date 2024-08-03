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03 августа, 18:23

Культура

Умер актер из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Вячеслав Гилинов

Фото: телеграм-канал "Театр Гоголя"

Российский актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни, сообщил в своем официальном телеграм-канале Театр Гоголя.

Заслуженный артист России ушел из жизни 2 августа. Причина его смерти в публикации не указана.

Гилинов служил в театре с 1961 года. Актер приобрел известность после различных киноработ. В частности, он сыграл в таких популярных сериалах, как "Кухня", "Моя прекрасная няня" и "Детективы".

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